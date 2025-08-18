Турнирная таблица УПЛ после третьего тура – лидер Динамо, ЛНЗ в топ-3
Все результаты прошлого тура в элитном дивизионе Украины
около 1 часа назад
Фото - ФК Заря
Сегодня завершился третий тур в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Динамо остается единственным клубом, который еще не терял очков – 9 очков. Второе место занимает Шахтер с семью очками, третье – ЛНЗ (7 очков).
На последней позиции находится Александрия, которая проиграла все три матча нового сезона.
Результаты третьего тура УПЛ
- Рух – Оболонь – 1:2
- Александрия – Металлист 1925 – 1:4
- Колос – Карпаты – 1:1
- Эпицентр – Динамо – 1:4
- Кудривка – Полтава – 3:1
- Верес – Шахтер – 0:2
- Полесье – ЛНЗ – 0:2
- Заря – Кривбасс – 2:3