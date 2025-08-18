Павел Василенко

Сегодня завершился третий тур в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Динамо остается единственным клубом, который еще не терял очков – 9 очков. Второе место занимает Шахтер с семью очками, третье – ЛНЗ (7 очков).

На последней позиции находится Александрия, которая проиграла все три матча нового сезона.

Результаты третьего тура УПЛ

Рух – Оболонь – 1:2

Александрия – Металлист 1925 – 1:4

Колос – Карпаты – 1:1

Эпицентр – Динамо – 1:4

Кудривка – Полтава – 3:1

Верес – Шахтер – 0:2

Полесье – ЛНЗ – 0:2

Заря – Кривбасс – 2:3

Турнирная таблица УПЛ