Сергей Стаднюк

Неназванный клуб украинской Премьер-лиги желает видеть в своем составе нападающего Динамо Владислава Супрягу. Решение о том, отпускать ли игрока, остается за главным тренером Александром Шовковским. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Насколько я понимаю, в услугах Супряги заинтересован, ну, как минимум один клуб Премьер-лиги. Не то чтобы заинтересован, а, они были бы не против видеть его у себя. Но это уже вопрос к Динамо, к Шовковскому. Если не используют, то может стоит его всё-таки отдать. Всё равно это их актив. Игорь Цыганик

Начиная с сезона-2022/2023 Супряга провел за Динамо лишь 12 неполных матчей. В последний раз на клубном уровне футболист забивал 23 сентября 2020 года в матче квалификации Лиги чемпионов против Гента (2:1). В официальном матче в последний раз забивал 1 июня 2022 года в поединке отбора на Евро-2023 (U-21) Фарерские острова – Украина.

В этом сезоне Супряга один раз вышел на замену в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0).