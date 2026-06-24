Динамо продаст Пономаренко? Суркис дал четкий ответ
Известно будущее молодого форварда бело-синих
11 минут назадПодписаться в
Матвей Пономаренко. Фото: ФК Динамо
Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью сайту «Украинский футбол» высказался относительно будущего главного бомбардира бело-синих Матвея Пономаренко.
«И конкуренция должна быть обязательно, вы же это понимаете. Рассматривается ли продажа Пономаренко? Пока что Пономаренко не продается. Мы на него рассчитываем».
Пономаренко стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Украинской Премьер-лиги, забив 13 голов в 15 матчах.
Контракт Матвея с киевским клубом действителен до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в 12 миллионов евро.