Президент Динамо Игорь Суркис в интервью сайту «Український футбол» рассказал о деталях трансфера нападающего Пьера Мунгенге из ПСЖ.

«Я лично занимался этим трансфером. Три недели напряженной работы, день за днем. Скажу, что нам очень повезло. За этим парнем охотилось большинство клубов Лиги 1.

Я пригласил Мунгенге в Киев. Он приехал на три дня со своими агентами и представителями семьи. И нам повезло, что в эти дни не было обстрелов. Это сыграло ключевую роль. Дай Бог, чтобы парень заиграл в Динамо и все было хорошо.

Мы показали ему базу, рассказали историю клуба. Инфраструктура Динамо произвела на Мунгенге огромное впечатление. Мы привезли его в Украину на моей личной машине, три дня водили его по Киеву, показывали город. Парень увидел, что жизнь в столице, несмотря на войну, продолжается.

Поверьте мне, он обошелся не меньше, чем если бы я купил топового игрока. Агенты, зарплата парню, компенсация, родители – все это расходы. Он перешел в Динамо как свободный агент, но агенты мне душу изрядно помотали».