Форвард Динамо и молодежной сборной Румынии Владислав Бленуце на радарах ведущих команд местной Суперлиги.

Новым претендентом на игрока стал Ботошани, а президент клуба Валерий Ифтиме не против арендовать нападающего, который не нашел себя в Украине.

Бленуце, который играл за Университатю Крайова, - хороший нападающий. В Университате Крайова и Университате Клуж он играл очень хорошо, и мне нравится Бленуце. Сейчас он в Динамо, и я видел, что он мало играет. Динамо (Бухарест) тоже им интересуется, - рассказал Ифтиме ProSport.

В составе столичного клуба форварду пока что сложно выдерживать конкуренцию: в восьми из последних десяти матчей он не выходил на поле. В нынешнем сезоне Бленуце провел 10 встреч и отметился одним забитым мячом.

Динамо решило не продавать Бленуце зимой.