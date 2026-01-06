Сегодня, 6 января, свой 33-й день рождения отмечает полузащитник и капитан киевского Динамо Виталий Буяльский.

Футбольную карьеру Виталий начал на Винничине, откуда в 16-летнем возрасте перебрался в структуру Динамо. Первый матч за основную команду киевлян он провел в сезоне 2011/12 в рамках 1/16 финала Кубка Украины против Кремня, где бело-голубые одержали победу с счетом 3:2.

Важным этапом в становлении футболиста стала аренда в ужгородскую Говерлу. Именно там Буяльский получил ценный игровой опыт, который впоследствии позволил ему вернуться в Динамо уже сформировавшимся игроком и закрепиться в основном составе.

С годами Виталий вырос в настоящего лидера команды, чей авторитет ощущается как на футбольном поле, так и в раздевалке. Логичным итогом этого пути стало решение партнеров доверить ему капитанскую повязку киевского клуба.

За время выступлений в составе Динамо Буяльский четыре раза становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и еще четыре раза поднимал над головой Суперкубок страны.

Жена Виталия Алина в сторис поздравила своего мужа: