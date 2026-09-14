Легенда Динамо в шаге от абсолютного рекорда. Ярмоленко забил 124-й гол в чемпионате Украины
Вингер бело-синих вошел в историю УПЛ
Андрей Ярмоленко. Фото - ФК Динамо
Андрей Ярмоленко забил 124-й гол в чемпионатах Украины и повторил исторический рекорд результативности. Капитан Динамо отличился в поединке шестого тура УПЛ против Эпицентра.
Открыв счет на 42-й минуте матча, 36-летний Ярмоленко сравнялся с Максимом Шацких, который до этого единолично удерживал рекорд чемпионатов Украины. Теперь в активе обоих легендарных форвардов по 124 гола.
В то же время Ярмоленко имеет возможность уже в ближайшее время стать единоличным лидером рейтинга лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. Для этого ему достаточно забить еще один мяч.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины
- Андрей Ярмоленко — 124 гола в 293 матчах
- Максим Шацких — 124 гола в 340 матчах
- Сергей Ребров — 123 гола в 259 матчах
- Евгений Селезнев — 117 голов в 257 матчах
- Андрей Воробей — 105 голов в 315 матчах