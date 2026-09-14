Павел Василенко

Андрей Ярмоленко забил 124-й гол в чемпионатах Украины и повторил исторический рекорд результативности. Капитан Динамо отличился в поединке шестого тура УПЛ против Эпицентра.

Открыв счет на 42-й минуте матча, 36-летний Ярмоленко сравнялся с Максимом Шацких, который до этого единолично удерживал рекорд чемпионатов Украины. Теперь в активе обоих легендарных форвардов по 124 гола.

В то же время Ярмоленко имеет возможность уже в ближайшее время стать единоличным лидером рейтинга лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. Для этого ему достаточно забить еще один мяч.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины