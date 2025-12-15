Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в матче 16 тура чемпионата Украины против Вереса, который завершился уверенной победой его команды со счетом 3:0. После игры опытный футболист поделился деталями голевого эпизода и рассказал, за счет чего удалось отличиться.

Кроме того, Ярмоленко высказался о настроении игроков Динамо перед уходом на зимнюю паузу, отметив атмосферу внутри команды и ожидания от второй части сезона.