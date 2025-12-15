Ярмоленко оценил победу Динамо над Вересом со счетом 3:0: «Сегодня можно немного отдохнуть»
Вингер доволен результатом
44 минуты назад
Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в матче 16 тура чемпионата Украины против Вереса, который завершился уверенной победой его команды со счетом 3:0. После игры опытный футболист поделился деталями голевого эпизода и рассказал, за счет чего удалось отличиться.
Кроме того, Ярмоленко высказался о настроении игроков Динамо перед уходом на зимнюю паузу, отметив атмосферу внутри команды и ожидания от второй части сезона.
«Я увидел, что мяч у Коли Шапаренко. Когда он получает мяч и разворачивается к воротам – нужно открываться. Была зона, я знал, что Коля может отдать эту передачу. Он выполнил отличный пас – оставалось только забить. Поэтому в этом голе заслуга Николая.
Конечно, каждая игра для нас важна. Думаю, и я, и все ребята переживаем из-за результатов последних полгода, понимаем, что так играть нельзя, ведь у нас много болельщиков, которые нас поддерживают.
Хотелось завершить этот год в чемпионате Украины победой. Нам это удалось, поэтому сегодня можно немного отдохнуть, но работы еще очень много. Будем работать на сборах, чтобы во второй части чемпионата вернуться сильнее», – сказал Ярмоленко для Футбол360.