Динамо сделало важное заявление по поводу скандала с новичком клуба
Футболист еще не прибыл в команду, а уже оказался в скандальной ситуации
около 2 часов назад
В среду, 3 сентября, киевское Динамо объявило, что подписало контракт с румынским нападающим Владиславом Бленуце. Сегодня стало известно, что он и его жена в соцсетях восхищались Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.
После этого официальный сайт Динамо сделал заявление, чтобы объяснить ситуацию с подписанием нового румынского легионера.
Первое. Сделка по приобретению Владислава Бленуце состоялась в последние минуты трансферного окна и была связана с переходом Владислава Ваната в Жирону. В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции – он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за Динамо.
Второе. Как только стало известно о некотором неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.
Третье. Для Динамо (Киев) не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не примет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.
Четвертое. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции.
Поделиться