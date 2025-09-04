Павел Василенко

В среду, 3 сентября, киевское Динамо объявило, что подписало контракт с румынским нападающим Владиславом Бленуце. Сегодня стало известно, что он и его жена в соцсетях восхищались Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.

После этого официальный сайт Динамо сделал заявление, чтобы объяснить ситуацию с подписанием нового румынского легионера.

Первое. Сделка по приобретению Владислава Бленуце состоялась в последние минуты трансферного окна и была связана с переходом Владислава Ваната в Жирону. В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции – он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за Динамо.

Второе. Как только стало известно о некотором неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

Третье. Для Динамо (Киев) не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не примет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.

Четвертое. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции.