Павел Василенко

Динамо отреагировало на скандальное интервью бывшего форварда бело-синих Артема Кравца, который в последнее время работал советником президента киевского клуба Игоря Суркиса.

Заявление украинского гранда опубликовал сайт Динамомания.

«Футбольный клуб Динамо Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцом. Страница нашей общей истории перевернута навсегда. В связи с этим клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема. Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности».

Кравец в роли футболиста был в системе Динамо с 2004-го по 2018-й и в 2020 году. За первую команду он провел 144 матча: 43 гола, 15 ассистов.

Артем был назначен советником президента киевлян в июле 2023 года по вопросам развития детско-юношеского футбола и реформирования селекционного отдела.