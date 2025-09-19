Бывший советник президента Динамо Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола Артем Кравец рассказал о скандальном трансфере нападающего Владислава Бленуце.

«Мы его смотрели еще зимой. Я выделял у него игру головой, но остальные его качества были посредственными. «Вау» тогда у нас точно не было от его игры. Его никто другой не смотрел, кроме меня. Бленуце напрямую предложили президенту.

Далее решение принималось на уровне владельца клуба. Скаутский отдел не проверял информацию о нем. Это ошибка. Но это система, которая работает в Динамо. Это бьет по имиджу киевлян», – сказал Кравец в эфире Youtube-канала «BurBuzz».