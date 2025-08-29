Панамский форвард киевского Динамо Эдуардо Герреро поделился впечатлениями после победы над Маккаби Тель-Авив (1:0, но 2:3 по сумме двух встреч) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Я думаю, что сегодня у нас была возможность пройти дальше, но это футбол, так что иногда удача не на нашей стороне, поэтому мы должны продолжать двигаться вперед.

Я был действительно счастлив забить мяч в ворота моей бывшей команды – Маккаби Тель-Авив. Я очень рад за себя и команду, что мы сделали все, что могли, в сегодняшней игре. Но как я сказал, это футбол, поэтому мы должны ждать и готовиться к Лиге конференций.

Мы должны упорно работать и показывать хорошие результаты в Лиге конференций. Для нас это будет новым опытом, это также хороший, сильный турнир, поэтому мы должны бороться в каждой игре», — заявил Герреро для пресс-службы Динамо.