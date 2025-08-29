Украину в основном этапе Лиги конференций 2025/26 будут представлять Шахтёр Донецк и Динамо Киев. Обе команды гарантированно получат по 3,17 миллиона евро за участие в турнире. За каждую победу на групповом этапе клубы заработают дополнительно 400 тысяч евро, а за ничью — 133 тысячи.

Шахтёр начал еврокубковую кампанию с квалификации Лиги Европы. Под руководством Арды Турана команда прошла Ильвес и Бешикташ, но уступила в серии пенальти Панатинаикосу. В четвёртом раунде отбора донецкий клуб обыграл Серветт.

Динамо стартовало в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде киевляне прошли Хамрун, но в Q3 уступили Пафосу. Шансы на Лигу Европы также не были реализованы, так как действующий чемпион Украины не смог обыграть Маккаби Тель-Авив.

Жеребьёвка основного этапа Лиги конференций пройдет 29 августа, после чего Шахтёр и Динамо узнают своих соперников.