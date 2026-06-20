Павел Василенко

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко будет готовиться по индивидуальной программе только к матчам УПЛ. 36-летний футболист завершил выступления в еврокубках.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко будет готовиться по индивидуальной программе исключительно к матчам УПЛ. Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Отмечается, что 36-летний футболист закончил выступления на международном уровне и не будет принимать участия в матчах еврокубковых турниров текущего сезона.

Также сообщается, что киевляне начали летние тренировочные сборы неполным составом. Игрокам, которые находились в сборной Украины, руководство предоставило более длительный отпуск.

Ожидается, что защитник Тарас Михавко, Николай Шапаренко и другие футболисты сборной вскоре присоединятся к расположению клуба. Однако прибытия Ярмоленко на эти сборы ожидать не стоит.