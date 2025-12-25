Киевское Динамо продолжает проявлять интерес к нигерийскому полузащитнику словацкого Тренчина Адама Якубу, сообщает издание Inside Transfer.

По данным источника, переговоры между клубами о трансфере 20-летнего футболиста продолжаются, несмотря на слухи о том, что столичный клуб уступил конкуренцию черкасскому ЛНЗ.

В сезоне 2025/26 Адам Якубу провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость примерно в 300 тысяч евро.

