Динамо ведет переговоры относительно трансфера легионера из Словакии
Адам Якубу все еще может оказаться в киевском клубе
около 2 часов назад
Адам Якубу/фото: Тренчин
Киевское Динамо продолжает проявлять интерес к нигерийскому полузащитнику словацкого Тренчина Адама Якубу, сообщает издание Inside Transfer.
По данным источника, переговоры между клубами о трансфере 20-летнего футболиста продолжаются, несмотря на слухи о том, что столичный клуб уступил конкуренцию черкасскому ЛНЗ.
В сезоне 2025/26 Адам Якубу провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость примерно в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что известный тренер назвал Шапаренко и еще одного динамовца «разочарованием».
Поделиться