Павел Василенко

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют сразу три клуба, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По его информации, за прогрессом украинца внимательно следят Ноттингем Форест, Борнмут и Эвертон, за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

На данный момент ни один из клубов не сделал официального предложения Динамо, однако английские команды продолжают мониторить ситуацию вокруг перспективного центрбека и могут активизироваться в ближайшее время.

Михавко начинал профессиональную карьеру в ПФК Львов, а летом 2023 года на правах свободного агента перешел в Динамо. За это время он стал одним из ключевых игроков обороны столичного клуба.

В составе первой команды киевлян защитник провел 89 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Также в его активе есть дебютный матч за национальную сборную Украины.

Действующий контракт Михавко с Динамо рассчитан до конца 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.