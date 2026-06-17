Павел Василенко

Полузащитник Динамо Николай Михайленко не сможет принять участие в предсезонных сборах команды в Австрии, сообщает пресс-служба киевлян.

Отмечается, что накануне хавбек киевского клуба успешно перенес операцию на коленном суставе левой ноги.

По предварительным оценкам медицинского штаба, процесс реабилитации продлится около четырех недель.

Ожидается, что футболист сможет вернуться на поле и начать тренировки примерно через месяц.

Динамо в прошлом сезоне заняло четвертое место в УПЛ, а также выиграло Кубок, благодаря чему вышло в первый раунд отбора Лиги Европы.

Михайленко в кампании 2025/26 сыграл в 26 матчах за киевскую команду, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.