Наставник черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился своим мнением об украинском хавбеке киевского Динамо Владимире Бражко.

Напомним, что зимой 2025 года интерес к полузащитнику проявлял английский Вулверхэмптон, однако возможный переход так и не был реализован.

«Мое мнение – Брожека нужно было продавать. Если было приглашение – нужно продавать. Футболисты, если слышат, что ими интересуются клубы, но их не продают, то они теряют мотивацию.

С таким футболистом бессмысленно работать. Все надо делать вовремя. Если бы Динамо в еврокубках за что-то боролось, но уже в прошлом году они ни за что не боролись», — сказал Пономарев для Брутального футбола.