Пономарёв оценил решение Динамо не продавать Бражко в Вулверхэмптон: «Они теряют мотивацию»
Тренер лидера УПЛ имеет четкую позицию
26 минут назад
Наставник черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился своим мнением об украинском хавбеке киевского Динамо Владимире Бражко.
Напомним, что зимой 2025 года интерес к полузащитнику проявлял английский Вулверхэмптон, однако возможный переход так и не был реализован.
«Мое мнение – Брожека нужно было продавать. Если было приглашение – нужно продавать. Футболисты, если слышат, что ими интересуются клубы, но их не продают, то они теряют мотивацию.
С таким футболистом бессмысленно работать. Все надо делать вовремя. Если бы Динамо в еврокубках за что-то боролось, но уже в прошлом году они ни за что не боролись», — сказал Пономарев для Брутального футбола.
Ранее сообщалось, что игрок Динамо травмировался в последнем матче 2025 года.