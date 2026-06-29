Стало известно, когда экс-форвард ПСЖ присоединится к Динамо
Источник сообщил дату
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
В воскресенье, 28 июня, киевское Динамо победило польскую Вечиста со счетом 4:2 в контрольном матче на сборах в Австрии.
Во время матча комментатор сообщил, что бывший нападающий ПСЖ Пьер Мунгенге присоединится к команде Игоря Костюка 1 июля, когда официально получит статус свободного агента.
Контракт 18-летнего игрока с парижским клубом истекает 30 июня, после чего Мунгенге сможет прибыть в расположение Динамо и начать подготовку вместе с командой к новому сезону.
Поделиться