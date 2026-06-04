Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по итогам рассмотрения материалов матчей Первой и Второй лиг сезона 2025/26. О соответствующих санкциях пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила в четверг, 4 июня.

В частности, наказание получили Металлист, Локомотив Киев, а также двое футболистов Чайки из Петропавловской Борщаговки.

КДК УАФ рассмотрел материалы по матчу 28-го тура чемпионата Украины среди команд клубов Первой лиги между Ворсклой Полтава и Металлистом Харьков. Поединок состоялся 17 мая 2026 года.

По итогам рассмотрения харьковский клуб обязали уплатить обязательный денежный взнос в размере 210 тысяч гривен. Причиной такого наказания стало использование болельщиками Металлиста пиротехнических средств во время матча.

Кроме того, Металлист должен уплатить еще 10 тысяч гривен за несанкционированное появление посторонних лиц в игровой зоне. Таким образом, общая сумма штрафа для харьковского клуба составила 220 тысяч гривен.

Также Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел материалы по ненадлежащему поведению болельщиков Локомотива Киев во время матча 22-го тура чемпионата Украины среди команд клубов Второй лиги ПФЛ сезона 2025/26. В этой встрече Локомотив Киев играл против Колоса-2 Ковалевка. Матч состоялся 22 марта 2026 года.

Киевский клуб оштрафовали на 50 тысяч гривен. Основанием для санкций стала демонстрация болельщиками Локомотива баннера, который, по решению КДК УАФ, задевал честь и достоинство официальных лиц матча и представителей команд-участников.

Отдельные решения комитет принял и по матчу 32-го тура Второй лиги ПФЛ между Чайкой Петропавловская Борщаговка и Ребелом Киев, который состоялся 16 мая 2026 года.

Футболист Чайки Николай Вечурка был отстранен от участия в соревнованиях на два матча. Причиной дисквалификации стало использование непристойных и оскорбительных слов во время игры. Еще один игрок Чайки, Максим Куделин, также получил двухматчевую дисквалификацию. Его наказали за жестокое поведение в том же поединке против Ребела.

Напомним, ранее окончательно завершился сезон в Первой лиге. Также уже определился чемпион Второй лиги сезона 2025/26.