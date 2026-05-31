Куликовка-Белка — чемпион Второй лиги сезона 2025/26
В решающем матче команда из Львовской области победила киевский Локомотив
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: Куликов-Белка
Футбольный клуб Куликов-Білка завоевал титул чемпиона Второй лиги сезона-2025/26. В решающем матче в Хмельницком команда из Львовской области победила киевский Локомотив.
Первый тайм закончился без голов. На 48-й минуте Панасюк вывел Куликов-Білку вперед, забив в пустые ворота после паса Копыла. На 55-й минуте Локомотив отыгрался — Мордас воспользовался ошибкой Березы и реализовал выход один на один. Победный мяч на 87-й минуте ударом в девятку забил Волков.
Вторая лига. Матч за золото
Куликов-Білка — Локомотив — 2:1
Голы: Панасюк, 48, Волков, 87 - Мордас, 55
К клубу Днепра и Волыни. Ворскла потеряла профессиональный статус.