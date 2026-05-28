Домчак: «Славия предложила мне очень четкий и перспективный план моего развития»
19-летний вратарь подписал контракт на пять лет
Голкипер Назар Домчак высказался о своем трансфере из львовских Карпат в пражскую Славию. 19-летний вратарь отметил, что выбрал чешский клуб из-за четкой стратегии развития. Слова приводит пресс-служба команды.
Славия предложила мне очень четкий и перспективный план моего развития, который понравился и мне, и моей семье. Надеюсь, что адаптация пройдет очень быстро. Я работал над тем, чтобы сделать шаг вперед. Сейчас я в Славии и с нетерпением жду этого огромного вызова.
Соглашение вратаря с пражским клубом рассчитано до 2031 года, а сумма трансфера составила 5 млн евро.