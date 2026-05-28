Сенсация на Roland Garros! Первая ракетка мира Янник Синнер выбыл во втором круге
Итальянцу стало плохо во время игры
19 минут назад
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер завершил выступления на Открытом чемпионате Франции — 2026. В матче второго раунда лидер мирового рейтинга уступил аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло (WTA 56) в пяти сетах.
Итальянский теннисист уверенно выиграл первые две партии, однако в третьем сете был вынужден вызвать на корт физиотерапевта из-за плохого самочувствия. После этого инициатива полностью перешла к аргентинцу.
Матч длился 3 часа 31 минуту. За это время Синнер выполнил 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Серундоло сделал 14 подач навылет, ошибся на подаче 5 раз и использовал 8 из 14 брейк-пойнтов.
Roland Garros-2026. 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6
В третьем круге Roland Garros Хуан-Мануэль Серундоло сыграет против победителя пары Мартин Ландалус (Испания) — Вит Коприва (Чехия).
