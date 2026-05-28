Денис Седашов

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер завершил выступления на Открытом чемпионате Франции — 2026. В матче второго раунда лидер мирового рейтинга уступил аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло (WTA 56) в пяти сетах.

Итальянский теннисист уверенно выиграл первые две партии, однако в третьем сете был вынужден вызвать на корт физиотерапевта из-за плохого самочувствия. После этого инициатива полностью перешла к аргентинцу.

Матч длился 3 часа 31 минуту. За это время Синнер выполнил 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Серундоло сделал 14 подач навылет, ошибся на подаче 5 раз и использовал 8 из 14 брейк-пойнтов.

Roland Garros-2026. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

В третьем круге Roland Garros Хуан-Мануэль Серундоло сыграет против победителя пары Мартин Ландалус (Испания) — Вит Коприва (Чехия).

