Гол Брагару принес Полесью победу в матче с Металлистом 1925
Единственный мяч был забит в первом тайме
36 минут назад
Фото: УПЛ
Полесье обыграло Металлист 1925 в 26-м туре УПЛ.
Единственный гол в первом тайме забил Максим Брагару, который отличился дальним ударом. Во второй половине встречи Металлист 1925 владел инициативой, но сравнять счет не смог.
УПЛ. 26-й тур
Металлист 1925 – Полесье – 0:1
Гол: Брагару, 20
После этой победы Полесье имеет в активе 52 очка, занимает третье место и сокращает отставание от ЛНЗ. Команда Младена Бартуловича осталась на пятой позиции — 45 очков.
Оболонь и Кудривка не определили сильнейшего в матче УПЛ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05