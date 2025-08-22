18-летний центральный защитник Ноам Камара подписал свой первый профессиональный контракт с ПСЖ. Воспитанник академии парижского клуба связал себя соглашением сроком на три года – до лета 2028 года.

«Я чрезвычайно горд подписать свой первый профессиональный контракт, особенно в таком клубе, как Пари Сен-Жермен, который является лучшим клубом в мире.

Хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Луиса Кампоса, тренера Луиса Энрике, а также всех сотрудников и моих партнеров по команде за доверие, которое они проявляют ко мне каждый день.

Особые слова благодарности — моим родителям. Не могу дождаться момента, чтобы сыграть на «Парк де Пренс» перед нашими болельщиками», – сказал Камара.