ПСЖ подписал нового центрального защитника
Будущий конкурент Забранного
24 минуты назад
18-летний центральный защитник Ноам Камара подписал свой первый профессиональный контракт с ПСЖ. Воспитанник академии парижского клуба связал себя соглашением сроком на три года – до лета 2028 года.
«Я чрезвычайно горд подписать свой первый профессиональный контракт, особенно в таком клубе, как Пари Сен-Жермен, который является лучшим клубом в мире.
Хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Луиса Кампоса, тренера Луиса Энрике, а также всех сотрудников и моих партнеров по команде за доверие, которое они проявляют ко мне каждый день.
Особые слова благодарности — моим родителям. Не могу дождаться момента, чтобы сыграть на «Парк де Пренс» перед нашими болельщиками», – сказал Камара.
В прошлом сезоне Ноам дебютировал за основную команду ПСЖ. На счету молодого защитника два матча, забитых голов или ассистов — нет.
