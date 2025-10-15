Сборная Италии одержала победу над Израилем в домашнем матче квалификации к чемпионату мира 2026 года.

После матча вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями о выступлении своей сборной.

«В предыдущей игре против Эстонии я допустил ошибку — такое случается, это часть игры. Но я хорошо с этим справился, сразу сделал шаг вперед, и я благодарен своим товарищам по команде и тренеру.

Я рад, что сегодня мы смогли сделать то, что нужно было сделать. Все игры в этом отборе были для нас трудными, поэтому нам приходится бороться за каждое очко. Израиль также создал нам проблемы.

Мы были очень настроены удержать победный счет, и я доволен, что нам это удалось. Я вижу перед собой хорошую команду с большой решительностью. Мне очень нравится работа тренера, у него хорошие отношения с нами всеми.

Я говорил с командой после игры. Мы не можем сейчас допускать ошибок, иначе попадем в плей-офф. У нас есть отличная возможность сделать это, потому что у нас сильная команда, и я уверен, что Италия в конечном итоге будет на чемпионате мира», — заявил итальянский исполнитель.