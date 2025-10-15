Результаты матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 за 14 октября. Уверенные победы Англии, Италии и Испании. Ничья Португалии с Венгрией
Произошло 8 поединков
13 минут назад
Вчера, 14 октября, состоялись восемь матчей европейского отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Результаты матчей квалификации ЧМ-2026 (14 октября):
Эстония – Молдова – 1:1 (Кайт 12 - Бодиштяну 64)
Андорра – Сербия – 1:3 (Лопес 17 - Гарсия 19 авт, Влахович 54, Митрович 77 пен)
Испания – Болгария – 4:0 (Мерино 35, 57, Чернев 79 авт, Оярсабаль 90+2 пен)
Турция – Грузия – 4:1 (Илдиз 14, Демирал 22, 52, Акгюн 35 - Кочорашвили 64)
Италия – Израиль – 3:0 (Ретеги 45+2 пен, 74, Манчини 90+3)
Латвия – Англия – 0:5 (Гордон 26, Кейн 44, 45+4, Тонишевс 58 авт, Эзе 86)
Португалия – Венгрия – 2:2 (Роналду 22, 45+3 - Салай 8, Собослай 90+2)
Ирландия – Армения – 1:0 (Фергюсон 70)
Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 победила Францию. Основное время того матча завершилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.
