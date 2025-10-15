Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал матч против Израиля в отборе на чемпионат мира, где его команда уверенно победила со счетом 3:0.

«Мы хорошо справились, все помнят матч месячной давности. Поздравляю ребят, они хорошо закрыли поле. Доволен тем, что не пропустили ни одного гола – замечательный командный дух. Мы сыграли так, как должны были сыграть, ведь сегодня нам было что терять. Было много разговоров, но мы справились очень хорошо.

Мы должны уметь терпеть. Очень мало команд в мире могут полностью контролировать игру. Когда мяч у нас – у нас есть качество, но нужно снова найти компактность и работать шаг за шагом, сантиметр за сантиметром.

Надо надеяться, что не потеряем игроков. В ноябре нас ждут два серьезных матча, и, возможно, мы попробуем тех, кто пока имел мало игрового времени, чтобы сформировать команду, которая будет чувствовать себя хорошо и на поле, и вне его», – ответил Гаттузо.