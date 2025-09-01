Дортмундская Боруссия с дублем Гирасси разгромила Унион Берлин, Кёльн уничтожил Фрайбург
«Шмели» одержали первую победу в сезоне
около 3 часов назад
Фото - Getty Images
31 августа состоялся матч второго тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Унионом. Поединок завершился уверенной победой «шмелей» со счетом 3:0, которая стала для них первой в новом сезоне.
Дублем отметился Серу Гирасси, еще один мяч на счету Феликса Нмечи.
В других матчах Вольфсбург сыграл вничью с Майнцем (1:1), а Кельн на своем поле разгромил Фрайбург – 4:1.
Бундеслига, 2-й тур
Боруссия Дортмунд – Унион – 3:0
Голы: Гирасси, 44, 58, Нмеча, 71.
Вольфсбург – Майнц – 1:1
Голы: Центер, 9 – Амири, 89 (пен).
Кельн – Фрайбург – 4:1
Голы: Камински, 35, Бультер, 47, Тульманн, 56, Эль-Мала, 81 – Эггештайн, 84.