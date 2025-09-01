Павел Василенко

31 августа состоялся матч второго тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Унионом. Поединок завершился уверенной победой «шмелей» со счетом 3:0, которая стала для них первой в новом сезоне.

Дублем отметился Серу Гирасси, еще один мяч на счету Феликса Нмечи.

В других матчах Вольфсбург сыграл вничью с Майнцем (1:1), а Кельн на своем поле разгромил Фрайбург – 4:1.

Бундеслига, 2-й тур

Боруссия Дортмунд – Унион – 3:0

Голы: Гирасси, 44, 58, Нмеча, 71.

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голы: Центер, 9 – Амири, 89 (пен).

Кельн – Фрайбург – 4:1

Голы: Камински, 35, Бультер, 47, Тульманн, 56, Эль-Мала, 81 – Эггештайн, 84.