Ковач назвал причину утраченной победы Боруссии Д
«Шершни» подарили очки Санкт-Паули
около 2 часов назад
Ніко Ковач / Фото - Боруссия Дортмунд
Главный тренер Боруссии Д подвел итоги матча 1 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (1:2). Его слова приводит сайт Бундеслиги.
Санкт-Паули играл очень дисциплинировано, что не облегчало задачу. Мы забиваем голы благодаря индивидуальному мастерству. Когда ведешь 3:1, нельзя играть 3:3. Ничья для Санкт-Паули заслуженная. Комплимент Алексу и его ребятам. Мы не показали того, что нужно, чтобы выиграть матч на «Миллертор», - рассказал Ковач.
