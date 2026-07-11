Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Довбик может в ближайшее время сменить клуб. По информации итальянского журналиста Винченцо Спеннагалдо, серьезный интерес к форварду Ромы проявляет амстердамский Аякс, который уже обратился к римлянам с предложением об аренде 29-летнего футболиста.

Нидерландский клуб готов заплатить за временный переход украинца, однако в Риме согласны на такой вариант только при одном условии – в сделке должен быть прописан обязательный выкуп после окончания аренды. «Волки» хотят получить гарантии полноценного трансфера, а не рисковать возвращением игрока через год.

Переговоры между сторонами продолжаются, и в ближайшие дни они могут выйти на решающую стадию. Если клубам удастся найти компромисс, Довбик продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

В прошлом сезоне украинец столкнулся с серьезными проблемами из-за травмы, полученной в январе 2026 года в матче против Лечче. Несмотря на длительное восстановление, он провел 18 матчей за Рому, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.