Довбик может вернуться в Испанию, среди претендентов — мадридский клуб
Украинский нападающий готов сменить обстановку
33 минуты назадПодписаться в
Форвард сборной Украины Артем Довбик с большой вероятностью покинет Рому. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, для 29-летнего нападающего приоритетом является возвращение в Испанию.
Довбик уверен, что смена обстановки поможет ему вернуть уверенность в себе и снова стать ключевой фигурой команды, получив стабильное место в основном составе.
Сообщается, что интерес к украинцу проявляют Бетис и Атлетико Мадрид, которые внимательно следят за развитием ситуации и могут перейти к конкретным действиям в ближайшие недели.
Ранее появилась информация, что Рома готова рассматривать предложения по аренде с правом выкупа Довбика, а не только полноценный трансфер.
Напомним, Дженоа начала переговоры о трансфере Довбика.