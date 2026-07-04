Владимир Кириченко

Форвард сборной Украины Артем Довбик с большой вероятностью покинет Рому. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, для 29-летнего нападающего приоритетом является возвращение в Испанию.

Довбик уверен, что смена обстановки поможет ему вернуть уверенность в себе и снова стать ключевой фигурой команды, получив стабильное место в основном составе.

Сообщается, что интерес к украинцу проявляют Бетис и Атлетико Мадрид, которые внимательно следят за развитием ситуации и могут перейти к конкретным действиям в ближайшие недели.

Ранее появилась информация, что Рома готова рассматривать предложения по аренде с правом выкупа Довбика, а не только полноценный трансфер.

Напомним, Дженоа начала переговоры о трансфере Довбика.