Павел Василенко

Украинский форвард Артем Довбик может уже в ближайшее время сменить клуб. По информации calciomercato.it, амстердамский Аякс стал одним из главных претендентов на нападающего Ромы и готовится сделать новую попытку его подписать.

Сообщается, что нидерландский гранд готов выйти к римлянам с предложением, которое будет максимально приближено к 23 миллионам евро – именно такую сумму Рома хочет получить за трансфер 29-летнего украинца.

Тем не менее, Аякс не единственный, кто претендует на Довбика. Серьезный интерес к форварду также проявляет Дженоа. Главный тренер генуэзцев Даниэле Де Росси, который ранее работал с украинцем в Роме, высоко оценивает его качества и, по данным источника, готов приложить максимум усилий, чтобы вновь пригласить нападающего в свою команду.

Ожидается, что в ближайшее время переговоры вокруг будущего Довбика могут существенно активизироваться, а борьба между претендентами только усилится.