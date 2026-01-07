Травма Артема Довбика может быть менее серьезной, чем ожидалось, сообщает Sky Sports.

Нападающий Ромы вышел во втором тайме матча 19 тура Серии А против Лечче (2:0), отметившись вторым голом римлян. Однако за три минуты до конца игры он был вынужден покинуть поле из-за травмы, что заставило тренера Джан Пьеро Гасперини сделать вынужденную замену.

Украинец сегодня прошел тесты, которые выявили незначительную травму мышцы левого бедра. Его состояние, как и его отсутствие, будет оцениваться ежедневно.

Артем точно не поможет Роме в ближайшем матче против Сассуоло (10 января).