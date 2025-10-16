Бывший защитник римской Ромы Фабио Петруцци критично оценил выступления Артема Довбика в октябрьских матчах национальной сборной Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

«Я посмотрел матчи сборной Украины. Он выглядел как игрок, который совершенно не вписывается ни в одну систему, был чужеродным элементом», – сказал Петруцци.

В октябре подопечные Сергея Реброва провели два поединка: одержали впечатляющую победу над Исландией со счетом 5:3 и с минимальным преимуществом обыграли Азербайджан — 2:1.

После четырех сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков.

