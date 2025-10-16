Бывший наставник Ромы Фабио Капелло, который руководил клубом с 1999 по 2004 год и привел его к последнему чемпионскому титулу в 2001 году, поделился мнением о текущем положении команды под руководством Джан Пьеро Гасперини, затронув тему украинского форварда Артема Довбика.

«Это команда, которая следует за своим тренером и делает все на поле, чтобы реализовать игровые принципы Гасперини. Я убежден, что со временем команда станет более эффективной в забивании голов, даже если ни Довбик, ни Фергюсон не выглядят как топ-игроки в нападении», – цитирует Капелло RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

28-летний Довбик в этом сезоне провел за римлян семь матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле 257 минут. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

Рома идет на втором месте в Серии A, имея 15 очков после шести туров.

