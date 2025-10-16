Армянский центральный полузащитник миланского Интера Генрих Мхитарян начал свою карьеру в Италии с Ромы в 2020 году, а через два сезона перешел в состав нерадзурри.

36-летний игрок хорошо помнит те времена и в недавнем интервью с удовольствием поделился впечатлениями о трансформации, произошедшей в его бывшем клубе.

«Рим и Милан? Футбол воспринимается по-разному в обоих городах. Возможно, в Риме люди более эмоциональны, тогда как здесь, в Милане, они спокойны. Оба города замечательны. Я провел три чудесных года в Риме, а затем здесь, в Милане. Я рад, что приехал в Италию. Я думаю, что Рома может побороться за скудетто в этом сезоне. Я уверен, что они на верном пути. Они очень сильны, и уже показывают, как могут играть. Зная Гасперини, тренера, который идет до конца, я думаю, что они будут бороться за скудетто», — заявил армянский исполнитель для DAZN.

