Довбик хотел бы вернуть в сборную Украины вингера
Интересный выбор от нападающего Ромы
14 минут назад
Артём Довбик / фото - УАФ
Нападающий итальянской Ромы Артем Довбик в комментарии ВЗБІРНА поделился, кого из бывших игроков он хотел бы снова видеть в составе национальной сборной Украины.
— Если бы ты мог вернуть в сборную одного футболиста из прошлого, кто бы это был?
— Коноплянка. Для меня, как для нападающего, чрезвычайно важны вингеры. Евгений был фантастическим футболистом, создавал моменты, делал результат. Я хотел бы, чтобы в нашей команде сейчас был такой вингер, — сказал Довбик.
Во время октябрьской международной паузы сборная Украины проведет два матча: 10 октября в гостях против Исландии и 13 октября — номинально домашнюю игру с Азербайджаном.
Также, на Довбика претендуют три клуба из АПЛ.