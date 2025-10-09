Нападающий итальянской Ромы Артем Довбик в комментарии ВЗБІРНА поделился, кого из бывших игроков он хотел бы снова видеть в составе национальной сборной Украины.

— Если бы ты мог вернуть в сборную одного футболиста из прошлого, кто бы это был?

— Коноплянка. Для меня, как для нападающего, чрезвычайно важны вингеры. Евгений был фантастическим футболистом, создавал моменты, делал результат. Я хотел бы, чтобы в нашей команде сейчас был такой вингер, — сказал Довбик.

Во время октябрьской международной паузы сборная Украины проведет два матча: 10 октября в гостях против Исландии и 13 октября — номинально домашнюю игру с Азербайджаном.

Также, на Довбика претендуют три клуба из АПЛ.