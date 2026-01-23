Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над немецким Штутгартом со счетом 2:0 в 7-м туре основного этапа Лиги Европы. Цитату наставника приводит УЕФА.

«Следует отметить, что Пизилли в других ситуациях уже демонстрировал свою полезность. Думаю, он быстро прогрессирует. Сегодня, помимо того, что забил два мяча, он проявил настоящую зрелость в средней линии. Это один из тех игроков, кто усиливает состав Ромы.

Это правда, что Никколо чем-то напоминает Тарделли. Они физически похожи. Возможно, у Пизилли нет его скорости, но у него отличное чувство ритма при рывках в штрафную и он бьет очень хорошо.

Радуюсь на тренировках возможности наблюдать за прогрессом не только Пизилли, но и таких игроков, как, например, Гиларди, который провел отличную игру. Многообещающий молодой игрок — Зельковски. Пусть ему пока не под силу отыграть все 90 минут, но в отведенное на поле время он действует очень хорошо.

Кроме того, мне нужно было проверить физическую форму тех, кто не участвовал в последнем матче, — Соуле и Пеллегрини. Матч сложился идеально. Против сильной команды нам удалось задействовать всех, и тест этот был очень строгим», — заявил Гасперини.