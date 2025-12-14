Итальянский журналист Уго Трани сообщил, что наставник римской Ромы Джан Пьеро Гасперини рассматривает вариант с уходом украинского нападающего Артема Довбика.

«Стратегия Гасперини на январь следующая: продать одного из пары – Фергюсона или Довбика, если это будет возможно. Однако аренда украинца была бы идеальным вариантом.

Другой шаг – достичь соглашения с Дибалой и отправить его в «Бока Хуниорс», даже выплачивая часть его зарплаты, а затем подписать Зиркзее, или в качестве варианта Юри Альберто, Теля или Распадори», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.