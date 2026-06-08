Павел Василенко

Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини не видит украинского нападающего Артема Довбика в своих планах, поэтому готов попрощаться с футболистом. Нападающий «волков» готов сменить команду, сообщает инсайдер Николо Скира.

Сообщается, что интерес к Довбику проявляют сразу два зарубежных клуба, которые уже направили запросы в Рому по поводу возможного перехода.

Довбик выступает за Рому с лета 2024 года. За все время форвард провел 63 матча за итальянский клуб: 20 голов, шесть ассистов.

Контракт Артема с римлянами действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего нападающего в 15 млн евро.