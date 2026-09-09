Павел Василенко

Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско получил двухматчевую дисквалификацию за поведение после матча третьего тура Серии А против Сассуоло, который завершился ничьей 2:2. Специалиста удалили с поля за словесные оскорбления в адрес арбитра.

Руководящий комитет Серии А также обязал Тедеско не повторять подобное поведение на стадионе и назначил ему штраф в размере 5000 евро.

Наказание получил и президент Болоньи Джои Сапуто. Руководитель клуба также выражал недовольство игрой и решениями судей и не скрывал своей реакции на трибунах. В результате Сапуто отстранен от выполнения своих обязанностей до 30 сентября.

Для Тедеско старт работы в Болонье складывается непросто. Итальянец по происхождению, который вырос в Германии и именно там начал тренерскую карьеру, добился с командой лишь одного очка в трех стартовых турах. Первый балл Болонья набрала именно в игре против Сассуоло.

За команду выступает украинский форвард Артем Довбик. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел три матча и отметился одним голом именно в матче против Сассуоло.

На данный момент Болонья занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, имея одно очко. Следующий матч команда проведет 13 сентября на выезде против Наполи. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.