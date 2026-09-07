Павел Василенко

Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик прокомментировал свой первый гол за россоблу, который помог команде вырвать ничью в матче третьего тура Серии А против Сассуоло – 2:2.

Форвард сборной Украины отличился в компенсированное время, спасая свою команду от поражения. После финального свистка Довбик поделился эмоциями от дебютного гола за Болонью и объяснил свое бурное празднование, во время которого снял футболку.

«Я очень счастлив из-за этого первого гола, особенно потому, что он принес ничью. В то же время я разочарован результатом, ведь одного очка недостаточно. Это был очень эмоциональный момент. В прошлом сезоне я не играл из-за травмы. Я действительно вернулся», – цитирует украинца издание Tuttomercatoweb.

Довбик также заверил, что его празднование не было заранее подготовленным. По словам нападающего, он просто не смог сдержать эмоций после важного взятия ворот.

«Я не шоумен, и то празднование действительно шло от сердца», – добавил форвард.

После трех туров Болонья имеет лишь одно очко и занимает 15-е место в таблице Серии А. В следующем туре россоблу сыграют на выезде против Наполи. Матч в Неаполе состоится 13 сентября и начнется в 19:00.