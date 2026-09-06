Павел Василенко

Гол форварда сборной Украины Артема Довбика в компенсированное время помог Болонье заработать первое очко в сезоне. Выступление украинца в матче третьего тура Серии А портал SofaScore оценил в 7,1 балла.

Форвард начал поединок с Сассуоло на скамейке запасных и появился на поле на 66-й минуте. Уже на 90+1-й украинец оказался в нужном месте во время атаки хозяев и сыграл на добивании.

Благодаря этому голу Болонья избежала поражения. Хозяева дважды уступали в счете, но каждый раз находили ответ – 2:2.

Лучшую оценку за матч получил полузащитник Болоньи Луис Фергюсон – 8,2 балла.

Стоимость Довбика, по данным портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро. На счету украинского нападающего 41 матч и 11 голов в составе национальной сборной Украины.

Артем присоединился к Болонье из Ромы на правах аренды до 30 июня 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию полного выкупа украинского форварда.

До встречи с Сассуоло Болонья проиграла оба стартовых матча чемпионата. Ничья на собственном поле помогла команде украинца покинуть зону вылета. На данный момент Болонья занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с одним очком.

В следующем туре чемпионата Италии Болонья на выезде сыграет против Наполи. Поединок состоится 13 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.