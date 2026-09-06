Павел Василенко

В третьем туре Серии А Болонья на своем поле сыграла вничью с Сассуоло. Матч завершился со счетом 2:2, а главным героем хозяев стал нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Украинский форвард вышел на замену на 66-й минуте и сумел отличиться в компенсированное время. Его гол позволил Болонье избежать поражения и заработать первое очко в новом сезоне чемпионата Италии.

Этот мяч стал для Довбика дебютным в составе Болоньи. Украинец присоединился к команде на правах аренды из Ромы этим летом.

До встречи с Сассуоло Болонья проиграла оба стартовых матча чемпионата. Ничья на своем поле помогла команде выйти из зоны вылета и улучшить турнирное положение. На данный момент команда украинца занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А с одним очком.

В следующем туре Болонья сыграет на выезде против Наполи. Матч состоится 13 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Серия А, 3-й тур

Болонья – Сассуоло – 2:2

Голы: Пикколи, 50, Довбик, 90+1 – Дойг, 19, Аджич, 56.