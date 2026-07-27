Павел Василенко

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик в ближайшее время официально станет игроком Болоньи. О завершении трансфера сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира.

Ранее журналист информировал, что Рома и Болонья вели переговоры по аренде 29-летнего форварда сборной Украины. Предполагалось, что этот переход станет частью договоренностей между клубами в рамках возможного трансфера аргентинского нападающего Сантьяго Кастро в римскую команду.

Теперь Скира утверждает, что сделка уже завершена. По его информации, Довбик продолжит выступления за Болонью, а Рома возьмет на себя выплату части заработной платы футболиста. По данным инсайдера, годовой оклад украинца составляет 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Довбик провел за Рому 18 матчей во всех турнирах, отыграв 627 минут. За это время украинец забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт нападающего с римским клубом действует до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 15 миллионов евро.