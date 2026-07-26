Павел Василенко

Будущее Артема Довбика в Роме остается неопределенным. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, украинский нападающий уже провел разговор с главным тренером Болоньи Доменико Тедеско, который лично заинтересован в его переходе.

По информации источника, Болонья хочет арендовать форварда, а Рома не возражает против такого варианта. Теперь решающее слово остается за самим Довбиком, которому нужно определиться, согласиться ли на смену клуба.

Украинец может стать частью сделки между Ромой и Болоньей по трансферу аргентинского нападающего Сантьяго Кастро. Римляне уже предложили за 21-летнего форварда 30 миллионов евро плюс бонусы, однако Болонья настаивает на сумме в 40 миллионов евро.

До этого главным претендентом на Довбика считалась Дженоа. По данным СМИ, украинец даже согласился на аренду с правом выкупа, но теперь в борьбу за форварда активно включилась Болонья.

Довбик перешел в Рому летом 2024 года из Жироны за 30,5 миллионов евро. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года. В сезоне 2025/26 нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.