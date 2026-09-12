Павел Василенко

Форвард Болоньи и сборной Украины Артем Довбик не поможет своей команде в матче четвертого тура Серии А против Наполи. Об отсутствии украинца сообщил главный тренер Болоньи Доменико Тедеско.

По словам наставника, Довбик почувствовал небольшой дискомфорт, из-за чего медицинский персонал команды решил не рисковать здоровьем футболиста. Сам нападающий согласился с таким решением тренерского штаба.

«Он почувствовал небольшой дискомфорт. Это не травма, но мы не можем подвергать его здоровье опасности, поэтому медицинский персонал решил не рисковать его участием в предстоящем матче. Артем согласился с этим решением», – цитирует Тедеско издание TMW.

В текущем сезоне Довбик провел три матча и забил один гол. Transfermarkt оценивает нападающего сборной Украины в 15 миллионов евро.

Болонья неудачно начала чемпионат и после трех туров занимает 15-е место в турнирной таблице, имея лишь одно очко. В воскресенье, 13 сентября, команда Довбика проведет выездной матч против Наполи. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.