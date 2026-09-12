Павел Витренко

Нападающий Болоньи Артем Довбик рискует пропустить ближайший матч чемпионата Италии против Наполи, об этом сообщает ANSA.

У 29-летнего форварда диагностировали мышечное повреждение, связанное с мышцами сгибателями бедра. Поэтому его участие в воскресной встрече пока остается под вопросом.

Довбик только недавно забил свой первый гол за Болонью. В матче против Сассуоло украинец отличился в конце и помог команде сравнять счет, а встреча завершилась с результатом 2:2.

Повреждение не считают серьезным. Однако тренерский штаб может не рисковать здоровьем нападающего, учитывая его предыдущие травмы и пока что неидеальную физическую форму.

В текущем сезоне 29-летний Довбик провел три матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Transfermarkt оценивает нападающего национальной сборной Украины в 15 миллионов евро.

Болонья в настоящее время занимает 15-е место в чемпионате с одним очком в трех встречах.

13 сентября в 19:00 по киевскому времени красно-синие на выезде сыграют с Наполи.