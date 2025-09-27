Завершились поединки 1/16 финала Кубка Италии, по итогам которых стали известны восемь команд, которые пробились на следующий этап турнира. Восемь клубов Серии А пропустили эту стадию и начнут борьбу уже с 1/8 финала.

Дженоа уверенно справился с представителем Серии B Эмполи, одержав победу 3:1. В составе гостей 59 минут на поле провёл украинский нападающий Богдан Попов, но отличиться не сумел. Руслан Малиновский так и не появился на поле, оставшись в запасе.

Милан без особых усилий разгромил Лечче (3:0), Удинезе вырвал победу у Палермо (2:1), а Кальяри уверенно разобрался с Фрозиноне, отправив в ворота четыре мяча (4:1).

26 сентября были опубликованы все пары 1/8 финала Кубка Италии. Рома с Артемом Довбиком встретится дома с Торино, а Дженоа с Русланом Малиновским сыграет на выезде против Аталанты. Базовая дата проведения матчей этой стадии — 3 декабря.

Пары 1/8 финала Кубка Италии: